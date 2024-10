L’Autodromo Nazionale Monza rinnova le tre stelle FIA Environmental Accreditation Programme

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 L’importante riconoscimento confermato per l’impegno nella sostenibilità ambientale L’Autodromo Nazionale Monza rinnova le 3 stelle FIA Environmental Accreditation Programme /Confermata la massima categoria nell’ambito del quadro di accreditamento ambientale della Federazione Internazionale dell’Automobile/

L’*Autodromo Nazionale Monza* è nuovamente *FIA 3 Stars*. Dopo l’ottenimento della massima categoria nel 2022, l’impegno di SIAS nel campo della sostenibilità è stato costante, come riportato anche nelle motivazioni che hanno garantito il rinnovo delle tre stelle *FIA*: “/La documentazione del circuito e i risultati presentati nel Piano di Sostenibilità di Monza sottolineano il forte impegno ambientale dell’Autodromo Nazionale Monza SIAS Spa. I piani d’azione intrapresi dal circuito per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare il consumo di risorse confermano l’allineamento e la conformità dell’Autodromo Nazionale Monza agli standard di accreditamento ambientale FIA a tre stelle/”.

Un risultato frutto di una costante attenzione da parte di SIAS alle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, riconosciute sia su scala locale che a livello globale, partendo proprio dal luogo che ospita il Tempio della Velocità: il *Parco di Monza*. Nel 2024 oltre *8000 nuove piantine* sono state messe a dimora dopo la tempesta che ha messo a dura prova il parco il 24 luglio del 2023. Un percorso di riforestazione messo in atto grazie alla collaborazione con *Regione Lombardia* e con il *comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari raggruppamento Carabinieri Biodiversità* che, con i progetti “Ogni Pilota un Albero” e “Villaggio della Biodiversità” sono parte attiva di un percorso assieme all’Autodromo Nazionale Monza.

Un Autodromo che guarda all’ambiente anche nella produzione di energia, dotandosi da diversi anni di una tariffa “Green” che utilizza *fonti rinnovabili* e *generatori HVO* alimentati da biocarburanti. Educazione e progettualità hanno prodotto un circolo virtuoso che, nel corso degli ultimi 5 anni ha portato l’Autodromo Nazionale Monza dal 15% di *rifiuti riciclati* ad oltre il *51%* nel 2024, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Anche grazie ad iniziative concrete come l’accesso gratuito ai distributori di acqua potabile che, nel solo Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia anche grazie alla collaborazione con BrianzAcque, hanno evitato l’utilizzo e il successivo smaltimento di circa *580.000 bottiglie di plastica*. Rinnovata anche la collaborazione con ATS Monza e Brianza e CSV che, con la *Food Donation*, hanno potuto aiutare oltre 270 famiglie in difficoltà distribuendo *3.503 kg* di prodotti alimentari.

Grande soddisfazione per la conferma delle 3 stelle FIA da parte del presidente SIAS Autodromo Nazionale Monza, *Giuseppe Redaelli*: “/L’impegno costante di SIAS ci porta, oggi, a poter celebrare questo grande risultato e, soprattutto, a pensare che la strada intrapresa nel segno della sostenibilità ambientale e sociale, sia quella giusta. Un impegno che non dovrà mai mancare, ma che dovrà essere sempre più presente e marcato pianificando e fissando obiettivi che possano mantenere l’Autodromo Nazionale Monza tra le eccellenze/”.

***Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A.**

*/Società Incremento Automobilismo e Sport/

via Vedano 5 – 20900 Monza

*Matteo Losa* | /(ext.)/ /Communication & Press Office/

Seguici sui social



© Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A. 2022 – Tutti i diritti sono riservati.

Disiscriviti [4]

[1] https://autodromonazionalemonza.voxmail.it/upr/pvnbm0/kr7gjkh/edit?_m=whj2zw&_t=c2bfdc2f

[2] https://autodromonazionalemonza.voxmail.it/upr/pvnbm0/kr7gjkh/show/whj2zw?_t=793a7b32

[4] https://autodromonazionalemonza.voxmail.it/upr/pvnbm0/kr7gjkh/unsubscribe?_m=whj2zw&_t=dc1864c8