(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 MANOVRA: NEVI, “FAMIGLIE E LAVORO OBIETTIVI STRATEGICI PER FORZA ITALIA”

“La manovra che ha predisposto il Governo punta a centrare due obiettivi strategici per Forza Italia. Da un lato sostenere le famiglie, soprattutto quelle numerose, dall’altro le imprese e i lavoratori. Una manovra per la crescita.” Così al Tg1 Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia

