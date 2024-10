Lunedì si riuniscono insieme le commissioni consiliari 5 e 4

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Lunedì 21 ottobre, alle 15, nella sala del Consiglio, si riuniranno in seduta congiunta la commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” e la commissione consiliare 4 “Cultura, afam, mosaico”.

I consiglieri potranno partecipare da remoto in modalità di videoconferenza.

All’ordine del giorno l’esame delle proposte di delibera “Approvazione delibera biblioteca Classense 3° variazione di bilancio PEG 2024 del bilancio di previsione 2024-2026 e applicazione quota parte dell’avanzo di amministrazione 2023” e “Approvazione deliberazioni dell’Istituzione Museo D’Arte della Città (MAR)”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

