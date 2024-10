La Polizia Locale di Monza premiata al PolMeeting di Cosenza – NOTA PER LA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

La Polizia Locale di Monza premiata al PolMeeting di Cosenza

Il riconoscimento consegnato a tre agenti

Monza, 18 ottobre 2024. Ieri a Cosenza l’Associazione Polizia Locale d’ Italia ha premiato il Comando Polizia Locale di Monza con il premio PolMeeting 2024.

Il riconoscimento è stato conferito a tre agenti per un intervento eseguito lo scorso 23 febbraio 2024 quando la pattuglia mentre svolgeva il quotidiano servizio di presidio dell’area adiacente la Stazione FF.SS, era riuscita ad arrestare un uomo che aveva molestato una giovane donna nei pressi dei giardini pubblici della stazione.

La giovane donna, fortemente turbata, si era rivolta agli agenti riferendo che all’ interno della stazione era stata oggetto di molestie sessuali e “palpeggiata” da un uomo che si era poi allontanato verso Corso Milano.

I due agenti, postisi immediatamente sulle tracce dell’individuo lo rintracciavano poco dopo in città ma, una volta fermato, aveva tentato di resistere aggredendo con violenza gli agenti stessi. Nel frattempo un altro agente – fuori servizio e in abiti civili – era riuscito a raggiungere il luogo dell’aggressione in aiuto ai colleghi, riportando anch’egli lesioni.

Con non poca fatica, finalmente i tre operatori di Polizia Locale riuscivano ad immobilizzare l’uomo e a trarlo in arresto. Condotto al Comando, è stato successivamente tradotto in carcere, mentre la giovane donna era già stata accompagnata presso gli Uffici di via Marsala, assistita e tranquillizzata fino all’arrivo dei familiari.

“Esprimo le più vive congratulazioni agli agenti che hanno ricevuto l’encomio, che unisco ai complimenti al Comando tuto per l’attento e capillare presidio che svolgono in città, rivolgendo una cura particolare alle zone più sensibili”, ha commentato l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.