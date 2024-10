(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

18 ottobre 2024

Camera, missione delegazione deputati in Albania

Il 21 e il 22 ottobre una delegazione della Camera dei deputati si recherà a Tirana per la I riunione del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Albania, in attuazione del protocollo di collaborazione siglato tra la Camera dei deputati e il Parlamento della Repubblica di Albania il 12 aprile 2022.

La delegazione è composta da Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti e co-presidente del gruppo di collaborazione, Andrea Caroppo (FI), vicepresidente della Commissione Trasporti, Patty L’Abbate (M5S), vicepresidente della Commissione Ambiente, Anthony Emanuele Barbagallo (PD) e Andrea Dara (Lega).

Nel corso della riunione saranno trattati i seguenti temi: il processo di adesione dell’Albania all’Unione europea; lavoro, impresa, rapporti economici e culturali; il potenziamento della collaborazione tra Italia e Albania nel settore delle infrastrutture dei trasporti; energia e ambiente.

La delegazione, inoltre, incontrerà la Presidente del Parlamento dell’Albania, Elisa Spiropali, la Commissione Affari europei, la Commissione Attività Produttive e il Presidente della Commissione Economia e si recherà a Durazzo per visitare i cantieri per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria e il Nucleo di frontiera marittima della Guardia di finanza (Nufrom).

Com03192