1018 divertiamoci imparando camec

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

“Divertiamoci imparando nei Musei e nelle Biblioteche”

Domenica 20 ottobre ore 16.00 laboratorio didattico al CAMeC

La Spezia, 18 ottobre 2024 – “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale e invernale.

Il CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea organizza un laboratorio didattico dal titolo “Tutto in linea”. Spesso nelle opere d’arte contemporanee la linea è il segno protagonista. Curva, dritta, spezzata, mista, chiusa o aperta, disegna contorni o scappa dal quadro. Prendendo esempio dalle opere in mostra, i partecipanti realizzeranno un disegno utilizzando il tipo di linea preferito

Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante ed è consigliato per i bambini dai 6 agli 11 anni. Si consiglia la prenotazione.

CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea

http://www.facebook.com/camec.laspezia; Ig @camec.laspezia

http://www.camec.sp.it