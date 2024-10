Innovazione, ecco gli undici finalisti di Start Cup Campania 2024: cerimonia di premiazione giovedì 24 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

*Innovazione, annunciati i finalisti di Start Cup Campania 2024*

*Undici progetti si contenderanno, giovedì 24 ottobre a Benevento, i premi

in palio *

Sono undici i finalisti di *Start Cup Campania 2024*, la più longeva

competizione fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario,

proposta dagli Atenei regionali (Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope,

Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale). Le

startup finaliste sono state selezionate da una giuria tecnica per

l’innovazione proposta e il potenziale impatto sul territorio, coprendo

settori che spaziano dalla tecnologia alla sostenibilità e ai servizi alla

persona.

Questo, dunque, l’elenco dei finalisti di Start Cup Campania 2024:

*ai.res* (Università

degli Studi di Napoli Federico II), provider di soluzioni di governance e

gestione dell’intelligenza artificiale, focalizzato sulla

sostenibilità; *Better

Gush* (Università degli Studi di Salerno), produzione e commercializzazione

di una tecnologia innovativa per la raccolta e riutilizzo dell’acqua;

*BILLD* (Università degli Studi di Napoli Federico II), startup fintech che

semplifica il finanziamento di progetti sostenibili grazie alla blockchain;

*Bloom* (Università degli Studi di Napoli Federico II), soluzioni

innovative per il risparmio energetico e l’efficienza attraverso

dispositivi integrati; *G.R.E.T.A.* (Università degli Studi di Napoli

Federico II), progetto nato come spin-off accademico, che si focalizza

sull’educazione tramite tecnologie di gioco e ricerca; *Matidia Pharma

s.r.l.* (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), startup

che sviluppa soluzioni innovative per il trattamento di malattie rare;

*McSteam* (Università degli Studi del Sannio), spin-off universitario che

propone dispositivi medici innovativi per studiare come le cellule

rispondono ai segnali meccanici ambientali; *ORIS CARE* (Università degli

Studi di Napoli Federico II), iniziativa imprenditoriale dedicata alla cura

della persona attraverso tecnologie digitali; *Prof. ALFRED* (Università

degli Studi di Salerno), servizio didattico innovativo per la formazione

personalizzata tramite intelligenza artificiale; *RIDEsense* (Università

degli Studi di Napoli Federico II), tecnologia HW-SW per migliorare la

sicurezza e l’efficienza dei veicoli autonomi; *VARISCup* (Università degli

Studi di Salerno), sistema innovativo per migliorare l’efficienza

energetica nelle industrie.

I responsabili dei progetti saranno presenti alla* finalissima di Start Cup

Campania 2024, in programma giovedì 24 ottobre* *presso l’Auditorium S.

Agostino dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento). *La giornata

inizierà alle ore 11:30, sarà un’occasione per fare networking e incontrare

i team finalisti presso i loro stand. Alle ore 14:00 previste le

introduzioni di *Marco Consales*, direttore Start Cup Campania, e *Gerardo

Canfora*, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio. Alle ore 15:00 si

terrà la sessione di pitch, quindi si prosegue con una tavola rotonda sulle

sfide e opportunità per l’innovazione in Campania, moderata dalla

giornalista *Imma Tedesco*, con la partecipazione di *Valeria Fascione*,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, *Pasquale

Lampugnale*, presidente Piccola Industria Confindustria Campania, *Angelo

Giuliana*, direttore generale Meditech, *Nicola Marco Fabozzi*, dirigente

delle Case del Made in Italy in Campania, e *Donatella Proto*, dirigente

Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR MIMIT.

Cerimonia di premiazione alle ore 17:30: per i vincitori, previsti *premi

in denaro fino ad un massimo di 5.000 euro,* l’accesso alla finale

nazionale del PNI e di Innovation Village Award 2024.

Per partecipare all’evento, è possibile registrarsi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIfHyJkV6DwZTqneT5skJnM9aqB1y1HSFKqLyEntOeyCslcQ/viewform?usp=send_form

NELLA FOTO: Marco Consales, direttore Start Cup Campania.

