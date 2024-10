(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 AGENDA ASSESSORI DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024

Ore 11 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del completamento della prima fase del restauro della Loggia dei Vini (Loggia dei Vini, Villa Borghese, ingresso da via Pinciana – viale dell’Uccelliera);

Ore 14.30 – L’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene alla XXIV Edizione del Seminario “Donna, Economia & Potere” (Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, via dei Penitenzieri 12)

Ore 16 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del Catalogo Scuole della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per l’Anno Scolastico 2024/2025 (Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, via di Ripetta 190).