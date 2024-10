(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Puglia, De Palma (FI): “Su strada stradale 100 intenso lavoro e incontri con Ss. Ferrante”

“I 200 milioni annunciati dal Mit per interventi infrastrutturali in Puglia è un’ottima notizia. Riguardo in particolare al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 100, insieme al sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, abbiamo fatto nei mesi scorsi un sopralluogo a Taranto e, successivamente, numerosi incontri istituzionali al Ministero, tra il sottoscritto, il sottosegretario Ferrante e i responsabili degli uffici tecnici del Mit. Quello che accade oggi, dunque, è il frutto del lavoro fatto nei mesi scorsi e della positiva interlocuzione avviata tra istituzioni, parlamento e territorio”.

Lo dichiara in una nota Vito De Palma, deputato di Forza Italia e Responsabile del partito a Taranto.

“La partita non è ancora chiusa perché sul tratto successivo, che da San Basilio prosegue fino alla conclusione della Statale 100, è ancora in corso un’attività di verifica e una interlocuzione in questo senso tra il sottosegretario Ferrante, per dare risposte al territorio”, conclude.

