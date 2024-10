(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Manovra. Rosa (FdI): governo attenua il peso del superbonus

“Il superbonus e altri bonus edilizi hanno generato, dal 2020 in poi, poco più di 220 miliardi di crediti: circa 160 miliardi di euro di superbonus e quasi 60 miliardi di altri sconti. E visto che i crediti fiscali, come le detrazioni, generano rate da portare in F24 anno dopo anno, secondo le rilevazioni del Mef sono stati utilizzati in compensazione circa 20,8 miliardi di euro nel 2023, arrivando a quota 37,4 nel 2024. Ma all’appello mancano ancora 1,5 miliardi di crediti da scaricare nel corso del 2024. Un peso che il governo ha tentato di affrontare con buon senso, tenendo alta l’attenzione sull’impatto dei bonus edilizi ma prevedendo misure più ragionevoli, tra queste il bonus al 50% per le abitazioni principali e fino al 36 % per gli altri immobili”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vice presidente della commissione Ambiente

