(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 COLDIRETTI: SBLOCCATO IL CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO PER GLI

INVESTIMENTI 2023. BUONA NOTIZIA PER LE IMPRESE CALABRESI.

Da domani 17 ottobre sarà possibile presentare le domande per il riconoscimento del credito

d’imposta Mezzogiorno relativo agli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2023. Potranno

beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza

della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.

Coldiretti esprime grande soddisfazione per lo sblocco della procedura per l’anno 2023 che riguarda

le imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della

pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che hanno acquisito beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Calabria, Abruzzo,

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise.

A seguito di una lunga interlocuzione con il Ministero delle finanze, con il Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con l’Agenzia delle entrate, Coldiretti ha

ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Mezzogiorno anche per il 2023 in precedenza

bloccato.