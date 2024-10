(ACON) ASSESTAMENTO. DI BERT (FP): OK CONTRIBUTO PER CASERMA C.C. MANZANO

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 16 ott – “Esprimo piena soddisfazione per

l’approvazione dell’emendamento che risolve una questione ormai

aperta da anni, garantendo una risposta concreta alle necessit?

del Comune di Manzano e dell’Arma dei Carabinieri che opera nel

territorio”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di

Fedriga presidente Mauro Di Bert proponente e primo firmatario

dell’emendamento integrativo collegato al disegno di legge 26

“Misure finanziarie multisettoriali”.

“Con questo intervento – continua Di Bert – abbiamo confermato il

contributo ventennale dell’importo pari ad anni 195.650 euro e

introdotto disposizioni aggiornate che permetteranno di

affrontare in modo definitivo le spese relative alla costruzione

della nuova caserma dei Carabinieri. L’emendamento approvato

consente al Comune di procedere senza dover pi? collegare il

contributo esclusivamente alle rate di ammortamento, ma

focalizzandosi sulle spese realmente ammissibili e necessarie per

portare a termine l’opera”.