(ACON) ASSESTAMENTO BIS. OK AL DDL 26, ECCO COSA CAMBIA SETTORE PER SETTORE

Roma, 16 Ottobre 2024

Trieste, 16 ott – L'approvazione della manovra

finanziaria d’autunno in Consiglio regionale d? il via a una

serie di interventi e porta diverse novit? normative. Ecco le

principali novit?, settore per settore, del ddl 26 che mette in

gioco complessivamente 266,5 milioni di euro.

ATTIVIT? PRODUTTIVE. Viene iniettata ulteriore liquidit? al Frie,

il Fondo di rotazione iniziative economiche: la posta

inizialmente prevista, di 20 milioni, ? stata incrementata di 10

milioni tramite un emendamento di Giunta. Altri 2,4 milioni

serviranno a incentivare le aziende ad acquisire macchinari e

impianti, mentre 700mila sono indirizzati a Friuli Innovazione. ?

stato inoltre deciso il coinvolgimento di Fvg Plus nei fondi di

garanzia ai Confidi, con una dotazione finanziaria di 14 milioni,

mentre il Coseveg del Monfalconese vede aumentare la sua

dotazione di 11 milioni. Ampliata infine la gamma degli esercenti

che beneficeranno dei contributi per il ristoro dei danni

commerciali causati dalla frana di Monte Croce Carnico: ne

avranno diritto anche le attivit? dove sono presenti slot

machines.

TURISMO. I 4,1 milioni assegnati a PromoTurismo Fvg serviranno a

finanziare i lavori di ammodernamento del palaghiaccio di

Piancavallo e il nuovo bacino di innevamento sul monte Zoncolan

da 30mila metri cubi. Messi poi in cantiere 1,78 milioni per

l’ammodernamento delle unit? immobiliari a uso turistico.

Incentivi verranno garantiti alle imprese che intendano

realizzare alberghi ad almeno 4 stelle in aree del territorio

regionale che verranno individuate dalla Giunta. In vista di

GO2025 vengono stanziati 500mila euro da destinare a PromoTurismo

Fvg per l’organizzazione di grandi eventi.

AGRICOLTURA E MONTAGNA. Ulteriori 40 milioni andranno a

incrementare la dotazione del Fondo di rotazione per interventi

nel settore agricolo, portando il totale a 61 milioni. Con un

emendamento, 600mila euro sono stati assegnati alla comunit? di

montagna della Carnia per realizzare una foresteria e una

struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti delle

discipline sportive invernali.

AMBIENTE. Vengono assegnati 6,4 milioni per la manutenzione delle

infrastrutture portuali e di navigazione interna, e 1,7 milioni

per progettazione e realizzazione dei parchi tematici. Tramite

gli emendamenti sono arrivati 5,1 milioni per i lavori di escavo

del canale di accesso al porto di Monfalcone, 2 milioni di

rimborso ai gestori degli impianti per la fornitura di carburante

agevolato, 480mila euro ai Comuni per i centri di raccolta dei

rifiuti.

INFRASTRUTTURE. L’abbassamento da 5 a 2 anni del requisito della

residenza in Fvg per vedersi assegnare un alloggio di edilizia

sovvenzionata ? una delle principali novit? normative della

manovra. Molti gli stanziamenti di rilievo: 15 milioni per

finanziare l’elettrificazione della linea ferroviaria

Udine-Cividale, 4,1 milioni (a cui si aggiunge 1 mln per Fvg

Strade) per riaprire ai mezzi leggeri il viadotto di Pontebba,

2,5 milioni alla Protezione civile per fronteggiare gli effetti

delle recenti frane, 1 milione per la progettazione del

cavalcaferrovia di Cormons. Altri 2 milioni andranno all’Edr di

Udine per interventi legati al passaggio del Giro d’Italia, 1,5

milioni per il sistema viario dell’ospedale di Pordenone, 1

milione al Comune di San Daniele per il completamento della

ciclovia Fvg 6.

CULTURA. Uno stanziamento di 3,5 milioni servir? a un intervento

nella galleria Bombi di Gorizia che prevede la realizzazione di

un’installazione audiovisiva. Ulteriori 128mila euro andranno a

finanziare iniziative per gli 80 anni del ritorno di Trieste

all’Italia, somma che porta il totale degli stanziamenti per

quell’evento a 332mila euro. Finanziato anche il Comune di

Cividale per gli arredi del centro Podrecca (200mila euro) e per

la ristrutturazione del teatro delle Orsoline (400mila). Mezzo

milione di euro andr? al Comune di Trieste per un evento

espositivo al Salone degli Incanti.

SPORT. Assegnati 2 milioni al Comune di Lignano per la

manutenzione straordinaria dello stadio Teghil in vista dei

Giochi Eyof 2027. Con un emendamento arrivano 350mila euro per

impianti di padel e tennis.

ISTRUZIONE. Cinque milioni vengono stornati dal Fondo sociale

europeo per finanziare servizi dedicati alle famiglie e al

diritto allo studio. Importante a livello normativo l’emendamento

che autorizza il raddoppio del Fondo per l’abbattimento delle

rette degli asili da trasferire ai Comuni.

LAVORO. Un milione di euro garantir? la continuit? del progetto

di Area Science Park, Industry platform, mentre 500mila euro

serviranno a riqualificare la nuova sede del Centro per l’impiego

di Trieste nell’area del Porto Vecchio.

ENTI LOCALI. Con 300mila euro vengono destinati contributi

straordinari ai Comuni di Trieste, Gorizia e Monfalcone per

continuare ad assicurare la presenza di operatori di sicurezza

sugli autobus. Proroga per i contributi sui sistemi di

videosorveglianza nei comuni di Trieste, Campoformido e Pozzuolo

del Friuli.

SALUTE. Lo stanziamento di 154 milioni a favore degli enti del

servizio sanitario regionale rappresenta la posta pi? rilevante

dell’intera manovra che comprende anche 3,5 milioni destinati al

Fondo per l’autonomia possibile. Tramite gli emendamenti arrivano

1 milione di euro per la Fondazione Progetto autismo di

Tavagnacco per una struttura di co-housing, un altro milione per

i trust destinati alle persone con autismo, 500mila euro

all’istituto Rittmeyer di Trieste, con la conferma dei 656mila

euro per la manutenzione dei centri diurni comunali per persone

con disabilit?. Previsto l’integrale scorrimento della

graduatoria sui progetti di invecchiamento attivo, mentre

ulteriori 152mila euro vengono destinati alle gestanti in

difficolt?.

ARTICOLI FINANZIARI. Rimodulato il budget del Fondo per il

sostegno a radio e televisioni, con una dotazione di 140mila euro

per il biennio 2024-25.

