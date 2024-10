(ACON) ASSESTAMENTO BIS. CARLI (PD): CDX CHIUDE SU TUTTO A PARTIRE DA SANIT

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

16 ottobre 2024

Centrodestra conferma il suo atteggiamento di presunzione

chiudendo a tutte le proposte dell’opposizione, a partire dalla

Sanit? dove l’assessore Riccardi chiede tregue e condivisioni,

salvo poi non condividere nemmeno il Piano che sar? alla base del

confronto sul futuro del sistema regionale”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Andrea Carli

(Pd), relatore del ddl 26, spiegando il voto contrario del gruppo

del Pd alla manovra di Assestamento bis.

“Dei 262 milioni messi sul piatto dalla Giunta Fedriga, nemmeno

un euro ? stato stanziato per gli emendamenti presentati

dall’opposizione. Sulla sanit? ? stata deludente la difesa di

ufficio di Riccardi in risposta alle nostre considerazioni sui

manager a cui viene affidata la gestione delle aziende

sanitarie”, afferma Carli. Inoltre, continua, “anche riguardo

alla modifica sul requisito dei 5 anni di residenza per l’accesso

all’edilizia sovvenzionata, ? stata fatta solo perch? costretti

da una sentenza di incostituzionalit? della Corte costituzionale,

non certo da un’inversione di rotta rispetto alla loro ideologia,

vista la poco o nulla convinzione dimostrata anche di fronte alle

richieste del mondo produttivo e della stessa comunit?”.

E infine, conclude Carli, “su questioni importanti per i

territori come la gestione dei servizi idrici, non ? accettabile

intervenire a colpi di emendamenti per risolvere in maniera

frettolosa problematiche economiche riguardanti singole societ?

multiservizi. Tutto questo non pu? che confermare la contrariet?

del gruppo Pd a una manovra che si conferma, per scelte e

atteggiamenti, in continuit? con le precedenti”.

