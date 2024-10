(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Veicoli commerciali refrigerati, Innovazione Noleggio: flotta potenziata, processi di digitalizzazione e network territoriale

L’azienda svela iniziative e numeri per rispondere all’aumento della domanda da parte degli operatori della catena del freddo

Processi di digitalizzazione, flotta quasi raddoppiata, servizi specializzati e incremento della presenza territoriale attraverso l’apertura di filiali indipendenti in gran parte delle regioni italiane. È questa la strategia messa in campo nei primi 9 mesi del 2024 da Innovazione Noleggio, azienda di riferimento nel noleggio di veicoli commerciali refrigerati in Italia, per far fronte a quella che, dalla sua prospettiva, appare come una decisa crescita di domanda da parte del mercato.

«Il mercato del noleggio di veicoli commerciali refrigerati sta vivendo da alcuni anni un’importante espansione – sottolinea Nadia Marini, Amministratore unico di Innovazione Noleggio -. Rileviamo un significativo aumento della domanda di noleggio da parte di aziende, anche micro, che vogliono mezzi nuovi che garantiscano una ferrea catena del freddo. Il noleggio, se confrontato con l’acquisto di mezzi di proprietà che diventano nel giro di pochi anni obsoleti, presenta infatti l’enorme vantaggio di permettere l’accesso a veicoli costantemente controllati e manutenuti, dotati di sistemi di refrigerazione all’avanguardia».

Espansione della flotta e della copertura territoriale

Una delle direttrici principali del piano di crescita 2024 di Innovazione Noleggio è l’espansione della propria flotta di veicoli refrigerati. Attualmente, l’azienda è il secondo operatore italiano nel settore e prevede di incrementare il numero di mezzi da 320 nel 2023 a 620 entro la fine dell’anno, segnando una crescita dell’83%. Questa espansione rafforza la capacità operativa e permette all’azienda di servire un numero sempre maggiore di aziende nei settori di riferimento: Ho.Re.Ca., grande distribuzione organizzata (GDO), farmaceutico, fiori e piante.

«Stiamo investendo nella crescita della nostra flotta e nella capillarità del nostro network per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti che richiedono standard elevati e tempi di intervento rapidi – spiega Andrea Misticoni, Direttore Generale di Innovazione Noleggio -. Le aziende del settore food, in particolare, devono poter contare su veicoli all’avanguardia e su un servizio di assistenza che garantisca continuità operativa, anche in caso di imprevisti».

L’aumento della flotta è accompagnato dall’apertura di nuove filiali sul territorio italiano. In meno di un anno, Innovazione Noleggio ha inaugurato 13 nuove filiali, per un totale di 15 punti operativi distribuiti strategicamente in tutta Italia. Questa rete capillare permette all’azienda di intervenire con rapidità e fornire veicoli sostitutivi in caso di necessità, garantendo la massima efficienza alle aziende che dipendono dal trasporto refrigerato. La strategia di Innovazione Noleggio, infatti, ha fra i suoi obiettivi il rafforzamento del servizio clienti, con particolare attenzione all’assistenza H24 e alla garanzia di un veicolo sostitutivo in caso di guasti, una caratteristica fondamentale per le aziende del settore alimentare e della logistica del fresco. «La nostra priorità è sempre stata quella di offrire un servizio altamente specializzato e su misura per i nostri clienti. Le aziende che operano nel trasporto refrigerato non possono permettersi ritardi o interruzioni, e per questo ci impegniamo a fornire soluzioni rapide ed efficaci» conclude Misticoni.

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Accanto all’espansione fisica, Innovazione Noleggio ha puntato con decisione sulla digitalizzazione dei propri processi operativi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la customer experience e ottimizzare i flussi di lavoro interni, ampliando il servizio e rendendolo più agile, accessibile e trasparente attraverso strumenti digitali. Tra le innovazioni annunciate, c’è il booking online, che sarà attivo entro la fine del 2024 e permetterà ai clienti di noleggiare un veicolo refrigerato direttamente da smartphone o PC, velocizzando e semplificando le operazioni. Questo strumento ridurrà notevolmente i tempi di prenotazione, offrendo alle aziende un accesso immediato ai mezzi disponibili. Un’altra soluzione chiave è rappresentata dal quotatore per noleggi a lungo termine, un software sviluppato internamente da Innovazione Noleggio, che permetterà di elaborare preventivi precisi e dettagliati per periodi che vanno da 12 a 60 mesi, migliorando la trasparenza e riducendo i tempi di risposta. L’azienda ha inoltre introdotto la procedura di check-in e check-out digitalizzata, che consentirà di snellire ulteriormente le operazioni, rendendo più rapido il ritiro e la riconsegna dei veicoli.