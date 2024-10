(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 UE: Battilocchio, Italia finalmente forte e autorevole

“Non possiamo che esprimere grave preoccupazione per gli attacchi contro la Forza delle Nazioni Unite in Libano che hanno causato il ferimento di diversi peacekeepers. Attacchi inaccettabili, che non devono più ripetersi. Tutte le parti devono garantire la sicurezza e l’incolumità del personale di UNIFIL, consentendogli di continuare ad attuare il suo mandato per la difesa della pace e della sicurezza internazionale. Da quest’Aula giunga un pensiero grato e riconoscente ai nostri militari, impegnati a servire con impegno e professionalità la nostra bandiera in una terra difficile”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo nel corso della discussione generale sulle comunicazioni della Meloni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, riscuotendo l’applauso di tutta l’Aula. “Va ripetuto l’invito a un cessate il fuoco immediato – ha proseguito – e a un anno dall’immane tragedia del 7 ottobre, occorre ribadire la più ferma condanna di quei vili attacchi terroristici contro Israele commessi da Hamas. Occorre proseguire nell’impegno diplomatico per trovare una soluzione basata sul principio dei due Stati sovrani e democratici che possano vivere fianco a fianco, in pace ed in sicurezza”. “Sul tavolo del Consiglio europeo vi sarà il tema della guerra in Ucraina. Siamo amici di Kiev”, ma “non vogliamo una guerra a oltranza, per questo occorre lavorare per costruire una pace giusta che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina”. Ancora, “ci auguriamo che possa proseguire positivamente la discussione in materia di immigrazione”: “oggi è finalmente in atto un cambio di passo che vede finalmente una piena condivisione di responsabilità, di solidarietà e di oneri tra i 27 Stati”, “una risposta sistemica ad una problematica strutturale, quindi proseguiamo su questa strada. Noi di Forza Italia siamo assolutamente in linea con la risoluzione di maggioranza. Oggi finalmente l’Italia, dopo tanti anni, ha una voce forte, chiara, credibile, autorevole in tutti i contesti internazionali. Abbiamo un’Italia finalmente stabile e affidabile”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

