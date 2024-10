(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 TRASPORTI, RAIMONDO (FDI): INVESTIMENTI PER POTENZIARE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, CON GOVERNO MELONI NESSUN DIVARIO DEL PAESE

“Il governo Meloni sta investendo molto sugli interventi per potenziare l’infrastruttura ferroviaria e per colmare il divario esistente tra il centro nord e il sud del Paese. Allo stesso modo è importante intervenire sulle criticità della rete e garantire tempi di reazione certi ed immediati quando si verificano disservizi come quello verificatosi a Roma lo scorso 2 ottobre. E’ indispensabile continuare a lavorare per potenziare l’ alta velocità soprattutto sulle diagonali e lungo la dorsale adriatica ma senza dimenticare interventi sulle ferrovie regionali che in molti casi aspettano soluzioni da decenni”. Lo dichiara Fabio Raimondo, capogruppo in Commissione Trasporti per Fratelli d’Italia, durante l’audizione dell’Ing. Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di RFI.

