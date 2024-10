(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 MO, PELLEGRINI (M5S): COSA C’E’ NEI 7,6 MILIONI DI EXPORT ARMI A ISRAELE?

Roma, 15 ott – “Sulla questione delle armi il governo continua a confondere le carte in tavola. A parte il fatto che non è vero che la componentistica aeronautica inviata a Tel Aviv serve per velivoli assemblati in Israele destinati ad essere esportati negli Stati Uniti, perché Leonardo ha spiegato che si tratta dei caccia M-346 su cui si addestrano i piloti israeliani, Ma il vero punto è questo: Meloni dice che dopo una valutazione caso per caso alcune licenze rilasciate prima del 7 ottobre sono state sospese o revocate, ma allora deve spiegare agli italiani che cosa c’è nei 7,6 milioni di euro di ‘armi e munizioni’ – questa la dicitura usata dall’Istat – esportate tra ottobre 2023 e giugno 2024. E comunque, a prescindere dalla letalità o meno del materiale esportato, qui si tratta di compiere una scelta coraggiosa per mandare un messaggio politico forte e chiaro cessando ogni forma di supporto militare alle criminali forze armate israeliane sospendendo il trasferimento di qualsiasi materiale ad uso militare”.Lo ha dichiarato il deputato Marco Pellegrini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa, intervenendo alla Camera nel corso della discussione generale sulle comunicazioni della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

