(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Berco: Bergamini, depositata interrogazione Lega per scongiurare licenziamenti da delocalizzazione in Cina

Roma, 15 ott. – “La Lega deposita un’interrogazione per scongiurare i licenziamenti di Berco. L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto. Non possiamo permettere che questa azienda metalmeccanica annunci ben 550 esuberi, giustificandosi con difficoltà di mercato e alludendo al contesto geopolitico mondiale. Sappiamo bene, come lo sanno gli italiani che il vero problema sono le delocalizzazioni in Cina, o in altri paesi, con manodopera a basso costo. In Ue su questo fronte continuiamo ad essere convinti che l’unica soluzione sia l’imposizione di dazi alti, nel mentre si proceda con un tavolo istituzionale per trovare soluzioni alternative a questi licenziamenti”.

Così il deputato della Lega Davide Bergamini, primo firmatario dell’interrogazione ai ministri del Lavoro e delle Imprese.