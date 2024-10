CS_SABAP IMPERIA-SAVONA – Mostra_Imperia 100 anni, 2000 anni di storia_IMPERIA-EXPO SALSO_ultimi giorni apertura

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Imperia 100 anni, 2000 anni di storia

Imperia – EXPO SALSO

Ultimi giorni, fino al 21 ottobre 2024, per visitare all’EXPO SALSO la mostra Imperia 100 anni, 2000 anni di storia, organizzata dal Comune di Imperia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona. L’allestimento espone i risultati delle ricerche archeologiche condotte tra il 2006 e il 2007 che hanno portato alla luce le tracce di un antico insediamento e di un approdo romano nella zona della foce del torrente Prino.

La mostra, a cura degli archeologi Stefano Costa e Luigi Gambaro, offre ai visitatori la possibilità di conoscere le trasformazioni che ha subito il paesaggio della Città di Imperia, dall'età romana fino al periodo post-medioevale, attraverso l’esposizione di reperti, quali monete in lega di rame di epoca romana, frammenti di anfore, tegole e vasellame e oggetti di vita quotidiana, come specchi, fermacapelli e balsamari in ceramica.

Le testimonianze archeologiche recuperate, tra cui un ponte romano e le strutture connesse alla via Iulia Augusta, evidenziano le origini millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia e il suo ruolo strategico nella rete viaria che collegava l'Italia con la Francia e la Penisola Iberica.

«Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questa mostra con il Comune di Imperia – dichiara Federico Barello, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona – perché rappresenta il coronamento di un impegnativo lavoro, prima di scavo e poi di studio, che nasce da una scoperta casuale, come spesso accade per l’archeologia, ed è il risultato della collaborazione dei cittadini e di un intervento tempestivo da parte del nostro Istituto».

La mostra è ad ingresso gratuito con i seguenti orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18.