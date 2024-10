COMUNICATO STAMPA: CONFERENZA DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPANORDIO A VIENNA PER LA XII CONFERENZA DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Roma, 14 ottobre 2024 – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sarà oggi a Vienna per partecipare alla XII sessione della Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Unodc).

Il Guardasigilli interverrà in mattinata nel corso dell’Assemblea plenaria di apertura della Conferenza. Alle ore 13.30 è prevista la sua partecipazione all’evento di alto livello per la commemorazione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.

Infine, il Ministro inaugurerà la mostra, intitolata “Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale – l’esperienza dell’Italia”, dedicata a Giovanni Falcone, il magistrato che guidò la delegazione italiana alla primissima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite (CCPCJ), che portò poi alla sottoscrizione della Convenzione di Palermo, nell’aprile 1992.