COMUNICATO STAMPA

17 OTTOBRE: AGLI APERITIVI DELLA CONOSCENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA SI PARLA DELLE POTENZIALITÀ DELLE SOSTANZE NATURALI

Alle 18.30 all’Oltre Lab di piazzale Bertozzi con i docenti dell’Ateneo Lisa Elviri, Alessandro Zaccarelli e Ilaria Zanotti

Parma, 14 ottobre 2024 – Giovedì 17 alle 18.30 all’Oltre Lab di piazzale Bertozzi, nuovo appuntamento per gli Aperitivi della conoscenza, gli incontri di carattere divulgativo dell’Università di Parma. All’incontro dal titolo Dalla natura al laboratorio: esplorando il potenziale delle sostanze naturali attraverso la chimica analitica e la farmacologia interverranno in qualità di relatrici e relatori Lisa Elviri, Alessandro Zaccarelli e Ilaria Zanotti docenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Ateneo.

Si legge nell’abstract: “Un’occasione per esplorare insieme il meraviglioso mondo delle sostanze naturali e il ruolo fondamentale che la chimica analitica svolge nella ricerca per il loro utilizzo innovativo. Da secoli, la natura ci offre una vasta gamma di risorse preziose, dalle piante ai funghi, ognuna con il proprio potenziale da scoprire e sfruttare. Qui, parleremo in particolare di erba medica, la quale rappresenta un’importante risorsa del nostro territorio. Pur essendo principalmente nota per il suo utilizzo nell’alimentazione animale, mostra un’ampia e affascinante storia nella medicina tradizionale asiatica. Tuttavia, svelare i segreti molecolari di queste risorse e comprendere al meglio il loro impatto e le loro applicazioni richiede un approccio scientifico sofisticato e mirato. Attraverso questo viaggio, esploreremo le fasi cruciali della ricerca, dall’estrazione delle sostanze alla loro caratterizzazione molecolare e funzionale, ponendo particolare enfasi sull’importanza dell’analisi avanzata nel cogliere ogni sfumatura e dettaglio che possa contribuire a far progredire la nostra comprensione e l’applicazione di queste sostanze nel mondo moderno”.

Gli Aperitivi della conoscenza sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

