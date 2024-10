(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

SICUREZZA LAVORO, PRESIDENTE ROCCA: PIANO STRATEGICO NECESSARIO PER PREVENIRE RISCHIO E TUTELARE LAVORATORI

Roma, 13 ottobre 2024 – «In occasione della Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, occorre ribadire l’urgenza di tutelare i lavoratori riducendo i rischi, migliorando la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Diffondere la cultura della sicurezza non è in alcun modo in contrasto con la competitività e la produttività delle imprese. Stiamo lavorando ad un Piano Strategico Regionale proprio per la salute e la sicurezza sul lavoro che consenta di prevenire e governare ogni possibile rischio, tutelando il benessere e la vita dei lavoratori laziali, perché nessuno rimanga indietro».