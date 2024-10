quarto concorso di composizione NOVIMUSICA esiti

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

13 ottobre 2024

4^ Concorso Internazionale di Composizione per Banda “Novi Musica”

Edizione 2023/24 (scadenza 31 luglio 24– prorogata al 15 agosto 24)

Il 1 SETTEMBRE 24 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica a Novi Ligure,, si è riunita

la Giuria del 4^Concorso di Composizione Novi Musica, bandito dall’Associazione Novi Musica e

Cultura (che cura la direzione artistica e organizzativa), in collaborazione con l’Associazione

Karkadè(che cura la parte amministrativa).

La Giuria era composta da

Maurizio Billi Italia – Presidente – ITALIA

Gianpaolo Lazzeri -Componente – ITALIA

David Cuevas Sanchez-Componente – SPAGNA

Segreteria:

Patrizia Orsini

Il concorso era suddiviso in due Sezioni:

Sezione per Banda

Sezione per voce recitante e quartetto di Sassofoni

SEZIONE PER BANDA

DECISIONE FINALE DELLA GIURIA

La Commissione ha deciso all’unanimità di NON assegnare il Premio “Novi Musica”, ma di

assegnare menzione speciale alle seguenti due composizioni:

• AnutaKà del compositore FEDERICO AGNELLO di TRENTO (ITALIA)

con la seguente motivazione

“Brano fortemente caratterizzato da un disegno ritmico-melodico e dalla sua persistenza all’interno

di tutta l’esposizione. Architettura formale ben definita e in grado di supportare un continuum

musicale basato su frammenti e intervalli ricorrenti. Buona la resa generale tematica, pensata con

la giusta tensione emotiva”

• RASNA del compositore ANDREA TINACCI di MATASSINO (FIRENZE- ITALIA)

con la seguente motivazione

“Brano dal carattere ben definito. Curato nell’orchestrazione, che risulta pensata per un organico in

grado di sottolineare le singole particolarità delle sezioni strumentali. Ampio risalto è dato alla

combinazione ritmica, fortemente idiomatica delle percussioni

Il premio di € 2.000,00 NON VIENE PERTANTO ASSEGNATO PER LA PRESENTE EDIZIONE

Sezione per voce recitante e quartetto di sassofoni

DECISIONE FINALE DELLA GIURIA

La commissione, decide all’unanimità di assegnare il premio alla composizione PRELUDIO del

compositore MARIO FOLLI DI SONDRIO (ITALIA)

, con al seguente motivazione;

Il linguaggio e la tecnica compositiva impiegata sottolineano e rafforzano il valore

espressivo del testo poetico.

Grande libertà di scrittura supportata da una tecnica approfondita dello strumento, in grado

di evocare, anche attraverso “l’effettistica” il senso della parola.

AL VINCITORE VIENE ASSEGNATO IL PREMIO DI € 1000,00, COME PREVISTO DAL BANDO.

La Direzione Artistica del Concorso ha facoltà di far eseguire in “prima assoluta” la

composizione vincitrice durante il Novi Musica Festival immediatamente successivo. In

ogni caso la premiazione dell’Autore avverrà nel 2025 e il vincitore sarà ospitato

dall’organizzazione nella giornata della cerimonia.

MARIO FOLLI

VINCITORE CONCORSO NOVIMUSICA 4 ^ EDIZIONE SEZIONE PER VOCE RECITANTE E

QUARTETTO DI SASSOFONI

Compositore e direttore di coro e orchestra socio SIMC (società internazionale di musica

contemporanea), dopo gli studi pianistici con Alberto Mozzati e Luisa Colombo inizia lo studio

della composizione con Francesco Sacchi. Si diploma Presso il Conservatorio di Milano in

composizione e direzione corale con Guido Camillucci e successivamente in didattica della

musica. Quindi In Prepolifonia al Conservatorio di Torino conFulvio Rampi e Wally

Pellizzari, presso il Conservatorio di Como consegue, laurea triennale e la laurea specialistica in

composizione con Ivan Fedele e Giorgio Tedde e studia l’orchestrazione con Carlo Ballarini.

Master biennale di alto perfezionamento con Vittorio Zago pressso Conservatorio di

Como. L’attività compositiva spazia fra i diversi ambiti della musica, il linguaggio variegato è

caratterizzato da cantabilità nella convinzione che la musica debba comunicare e trasmettere

emozioni indipendentemente dal livello culturale dell’ascoltatore.

Musica Sacra: 3 Messe pubblicate presso le Edizioni Carrara (I Per la santificazione diLuigi

Guanella, IIPer la beatificazione di Nicoloò Rusca, III Per la canonizzaxione di Papa Giovanni

XIII) Credo II, 4 Voci con organo Victimae Pascali laudes, Pater noster, 4 voci a cappella, Canti

per l’anno liturgico, Ave Maria, Inno e Messa in onore della Madonna di Tirano

Musica da Camera: sonata per oboe e pianoforte, sonata per violoncello e

pianoforte, sonataper clarinetto e pianoforte, sonata per sax se pianoforte, 4 quartetti

d’archi, Sound Travel suite per trio di fiati (ed.Sconfinarte) Quintetto con

pianoforte, Rimembranze per ensemble di ottoni edizione Animando, Green trio per cello,

clarinetto e pianoforte2 quintetti per fiati, 2 Arie per canto e pianoforte, L’Alba Surgente per voci

chitarre

Strumento solo: 3 Sonatine per pianoforte, 6 studi caratteristici per pianoforte Ed.

Sconfinarte,Colours per clarinetto solo, Impressioni poetiche per flauto solo, Un petit rienper

saxofonosoprano solo, Sonata per cello,Son. per trombone, Son. Per fagotto, Son. per

violino

Orchestra: Omaggio a Gesualdo da Venosa, (ed. Sconfinarte) Tribal

atmospheres,(ed Sconfinarte) Nova et vetera, Impressioni fuggitive, HaendilloF, Wroclav

symphonie

Orchestra e voci: Acquilone 33 per voce recitante e orchestra, La fontana malata voce

recitantee orchestra sulla poesia di Palazzeschi, E lasciatemi divertire… da Palazzeschi per

coro, orchestra pianoforte e percussioni, Requiem in memoria di Claudio Abbado per soli coro,

organo e orchestra, Il ballo, opera in un atto e 8 scene su libretto dell’autore, Missa Papae

Benedicti in onore di Benedetto XVI per soli, coro organo e orchestra. Paragrafo 598

melologo per orchestra e voce recitante

Vincitore e selezionato in concorsi nazionali e internazionali:

III premio al concorso internazionale“Nino Rota” di Bari, I e II premio non assegnati, col brano

per ensemble“Omaggio a Gesualdo (ED.Sconfinarte)

I premio assoluto al concorso internazionale“Città di Nepi” col brano “Tribal

Atmospheres” per orchestra (ED. Sconfinarte)

I premio Premio San Giuliano con “Inno” per coro a 4 voci dispari e organo

Menzione al concorso della “Comunità Luterana” di Napoli con “Impressioni poetiche” per

flauto

Finalista al concorso “Festival Fiati” del Conservatorio di Novara con “Colours” per clarinetto

solo,

Menzione al XXVI EMC di Moncalieri con Sonata per violoncello e pianoforte.

II premio assoluto al concorso internazionale “Città di Nepi” 2015 con “Sonatina campestre”

I premio assoluto al concorso “in memoriam Joannes XXIII” 2016 con Paragrafo 598 melologo

II premio al concorso internazionale Caffa-Righetti di Cortemilia 2017 col brano “Il giardino

che “ per soprano e ensemble su testo liberamente tratto da Aldo Palazzeschi

III premio concorso internazionale“Vincenzo Vitti” di Castellana Grotte 2017 – Bari Sonata

per sax e pf.

Menzione al Conc. Wroclaw Capitale EU della Cultura 2017 (PL) con “Wroclaw Symphony”per

orch.

Finalista al concorso Witold Szalonek di Kwidzin 2018 (PL) con AtanoS per fagotto solo

Violopera Call for Score 2018 selezione e esecuzione del quartetto d’archi “Conver”

II premio al concorso Caffa-Righetti 2018 con “Landscapes” per orchestra

Menzione al concorso int. Giovannini dii Reggio Emilia 2018 con “Breeze’s colours” per flauto

FEDERICO AGNELLO

MENZIONE SPECIALE CONCORSO NOVIMUSICA 4 ^ EDIZIONE SEZIONE PER BANDA

Federico Agnello nasce ad Augusta (Siracusa) il 02/01/1991. Studia strumenti a percussione

seguendo la tecnica della Prof. Mariagrazia Armaleo e nel 2010 consegue il diploma in tali

strumenti presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ama suonare particolarmente musica

impressionistica, contemporanea e tutto ciò che è sperimentale; inoltre ha la passione di comporre

musica che abbia uno spirito di innovazione al passo con i tempi. Ha ottenuto decine di prestigiosi

premi nazionali e internazionali come percussionista e, come compositore, ha vinto una lunga

serie di premi: – 1° premio in prima categoria al 2° Concorso Internazionale di Composizione per

Banda “La Prime Lus“ con il brano Elusive Inspiration; – 2° premio con il brano Renri (categoria B)

al 3° Concorso Internazionale di Composizioni Originali per Banda Giovanile “Città di Sinnai” ed

una segnalazione per il brano Dark Funky System (categoria A); – una segnalazione per la

composizione Sarcastic Damnation all’8° Concorso Internazionale di Composizione “Romualdo

Marenco” (premi non assegnati); – 1° Premio al 3° Concorso Internzazionale di Composizione per

banda ”La prime Lus” con il brano Nuraxi; – 1° Premio al

ANDREA TINACCI

MENZIONE SPECIALE CONCORSO NOVIMUSICA 4 ^ EDIZIONE SEZIONE PER BANDA

Ha iniziato lo studio del clarinetto all’età di 6 anni con il M° Franco Berti presso l’Associazione

musicale “SCHUMANN” di Figline Valdarno.

Dopo essersi diplomato nel 2009 al Conservatorio di Musica “L. CHERUBINI” di Firenze col M°

Andrea Marzà, prosegue gli studi perfezionandosi presso l’”Accademia Musicale di Firenze” col M°

Riccardo Crocilla e col M° Carlo Failli presso l’Istituto Musicale “P. MASCAGNI” di Livorno. Ha

frequentato varie Masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da Karl Leister, Riccardo Crocilla,

Carlo Failli, Lorenzo Iosco.

In particolare si è specializzato nel repertorio contemporaneo presso il Teatro Lirico di Spoleto

dopo aver vinto a maggio 2015 l’audizione per il corso di “Professore d’ensemble di musica

moderna e contemporanea”.