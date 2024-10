(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Columbus day, Vicepresidente Mulè a New York: Colombo cambiò l’ umanità, è artefice del nostro presente

“Oggi non ricordiamo solo un eroe italiano, un navigatore italiano, ma un uomo che ha cambiato l’umanità. Siamo a New York non per celebrare il passato o il futuro, ma per celebrare il presente, rendendo omaggio a colui che ha consentito che ci ritrovassimo qui: Cristoforo Colombo. Siamo tutti suoi figli, figli di società libere e democratiche orgogliose di lui”. Così il Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè questa mattina a New York per le celebrazioni del Columbus Day. È presente anche la Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. Entrambi hanno partecipato alla

deposizione della corona alla Statua di Colombo a Columbus Circle. Il programma delle celebrazioni proseguirà domani con, tra le altre cose, la Messa a St Patrick cathedral e la parata sulla Fifth Avenue. Martedì Mulè inaugurerà, all’Istituto Italiano di Cultura di New York, la mostra “Giacomo Matteotti and the liberating freedom” e, in serata, interverrà all’ evento “100 anni di Radio, 70 di televisione” al Consolato Generale d’Italia a New York.