(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 *Visita guidata di Sermoneta domenica 13 ottobre in occasione della

Rievocazione storica*

In occasione della Rievocazione storica della battaglia di Lepanto a

Sermoneta, domani domenica 13 ottobre è prevista una visita guidata

straordinaria nel borgo.

Prosegue così il ciclo di iniziative promosse dall’amministrazione comunale

di Sermoneta in collaborazione con l’associazione Meraviglia, che tanto

successo stanno riscuotendo in questi mesi, per far conoscere più da vicino

il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso “esperienze” da

condividere con tutta la famiglia.

Per questa domenica l’appuntamento è alle 10.30. Si andrà alla scoperta di

monumenti, percorsi, curiosità e storie secolari che daranno modo al

visitatore di apprezzare ancora di più la storia di uno dei borghi

medievali meglio conservati del Lazio. Prenotazione obbligatoria al