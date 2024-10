(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

Greco: "Investimenti importanti: disagi e sacrifici vanno condivisi" "Il

mercato ambulante non è un trastullo, ma la ragione di vita e di

sostentamento di centinaia di ambulanti: la localizzazione a via Salvemini

è stata concordata come la migliore soluzione operativa in una riunione a

cui ho partecipato attivamente. Noi comprendiamo i disagi di tutti, ma in

una città che sta cambiando volto grazie alla mole di investimenti, da

record nazionale, raccolti con il Pnrr c’è necessità di sacrifici che da un

canto vanno governati, dall’altro condivisi”, lo scrive in una nota il

presidente della Commissione Attività Produttive Alboino Greco. “A via

Salvemini, per i soli due giorni a settimana in cui ci saranno gli

ambulanti, l’Amministrazione, ha già predisposto un servizio di controllo

della Polizia Municipale per disciplinare traffico e sosta. Siamo sicuri

che scuole e un attività mercatale potranno e sapranno convivere

tranquillamente, con civiltà e garbo reciproco. Ciò che non accettiamo sono

le strumentalizzazioni politiche e l’ostruzionismo. L’Amministrazione

Mastella sta cambiando il volto della città, scalando tutte le classifiche

con media nazionali che ci riconoscono come un modello al Sud:

assumendocene tutte le responsabilità, non ci fermeremo!”.