(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Graziano (Pd): Meloni continua a mentire, TeleMeloni danno per il Paese

“Appena dopo aver fatto incetta di poltrone con il Cda Rai, piazzando sodali e militanti di Fratelli d’Italia nonostante il rischio di una procedura di infrazione UE che pagheranno i cittadini, Giorgia Meloni oggi ha il coraggio di accusare il Partito Democratico di pensare solo alle nomine. Se TeleMeloni non fosse un danno economico, culturale e sociale per il Paese, ci sarebbe da ridere.”

Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai.

Roma, 12 ottobre 2024