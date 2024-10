AREA P. DOMANI LA PRESIDENTE BUSCEMI IN SALA CONSILIARE PER I PRIMI “100 APPUNTAMENTI DI POESIA PER MILANO” – con volantino

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 AREA P. DOMANI LA PRESIDENTE BUSCEMI IN SALA CONSILIARE PER I PRIMI “100 APPUNTAMENTI DI POESIA PER MILANO”Volantino Milano, 12 ottobre 2024 – Domani, domenica 13 ottobre, alle ore 10.30 la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, sarà in Sala Consiliare per “Area P. Milano incontra la poesia”, la rassegna domenicale che celebra i primi “100 appuntamenti di poesia per Milano”.

