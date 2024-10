(ACON) BARCOLANA. BERNARDIS (FP): EVENTO DI SPORT E GRANDE VETRINA DEL FVG

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 12 ott – “Grande orgoglio per il team di

Barraonda, l’imbarcazione ufficiale di GO!2025, che rappresenta

Gorizia e il territorio isontino alla prestigiosa regata velica

triestina della Barcolana”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga Presidente) a margine dell’incontro presso

l’imbarcazione ormeggiata al molo Audace di Trieste, con il

general manager di Barraonda, Lucio Provvidenti, e l’assistente

Bruno Gomiscech.

“La Barcolana si conferma uno tra i pi? importanti eventi del

Friuli Venezia Giulia, consolidandosi come la regata pi? grande

del mondo che alla sua 56? edizione ha superato attualmente i

1.700 iscritti. Un enorme in bocca al lupo a tutti i

partecipanti, con l’augurio che la manifestazione possa essere un

inno di sportivit?, sana competizione e grande festa.

All’equipaggio di Barraonda – conclude Bernardis – auguro buon

vento e meritate soddisfazioni”.

ACON/COM/rcm

121740 OTT 24