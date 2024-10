Sicurezza online: Federconsumatori Sicilia al fianco dei cittadini

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Proteggere i propri dati quando si naviga online con il telefono, il tablet o il computer è sempre più difficile ma sempre più importante. Le truffe, i furti d’identità, gli attacchi alle carte di pagamento sono sempre più frequenti e hanno effetti sempre più gravi. Nel frattempo le nuove generazioni, che sono native digitali, vivono una vita costantemente online aumentando l’esposizione ai rischi e i genitori faticano a tenere il passo dei figli minorenni sui social.

Per rispondere a tutte queste sfide Federconsumatori Sicilia ha deciso di pubblicare, sul proprio sito Web, una serie di 20 articoli e 10 video dedicati alla sicurezza online. I principali rischi derivanti dall’uso delle nuove tecnologie vengono illustrati in maniera semplice, per un pubblico di non specialisti, e per ogni rischio viene sempre spiegato come proteggersi e come evitare di cadere in trappola.