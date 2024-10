Goethe-Institut Palermo: Comunicato stampa “La deutsche vita – cineclub 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

Il Goethe-Institut Palermo presenta la nuova rassegna cinematografica del cineclub “la deutsche vita”. Si inizia martedì 15 ottobre, alle ore 18, nella Sala Wenders del centro culturale tedesco, con il film Roter Himmel (Il cielo brucia) di Christian Petzold, vincitore dell’Orso d’argento – Gran Premio della Giuria alla Berlinale 2023.

La rassegna, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Palermo, l’Efebo d’Oro Film Festival, il Sicilia Queer filmfest e l’Associazione CORRENTE, propone dieci appuntamenti col cinema tedesco, che si terranno dal 15 ottobre al 17 dicembre 2024, tutti i martedì alle ore 18:00, con ingresso gratuito.

Il ritorno del cineclub del Goethe-Institut Palermo “la deutsche vita” propone un percorso attraverso il cinema tedesco contemporaneo, offrendo uno sguardo profondo sui temi e le questioni che definiscono la società moderna, non solo in Germania.

I film selezionati esplorano temi attuali con riflessioni sulle tensioni sociali e personali che emergono in un mondo sempre più vulnerabile alle crisi ambientali, sociali e politiche. Ma indagano anche sulle memorie personali e collettive, mettendo in luce come le esperienze dell’infanzia e la nostalgia del passato influenzino la nostra visione del presente e del futuro.

Non mancano poi temi legati all’identità e alla ricerca di appartenenza, soprattutto in un contesto europeo che sta vivendo profonde trasformazioni demografiche e culturali.

Un’attenzione particolare è dedicata alla storia recente, in occasione del 35º anniversario della Caduta del Muro di Berlino. Attraverso il cinema, verrà esplorato il complesso intreccio di speranze, paure e cambiamenti che hanno segnato quel periodo, offrendo spunti di riflessione su come le divisioni passate continuino a influenzare il presente. Altro tema centrale è la libertà, intesa non solo come conquista politica, ma anche come aspirazione personale in un mondo sempre più regolato e controllato.

La rassegna rende omaggio anche alle grandi figure della scienza e della cultura tedesca, come Alexander von Humboldt, in occasione del 255º anniversario della nascita e del 165º anniversario della morte, esplorando il rapporto tra uomo e natura, e l’inesauribile sete di conoscenza che spinge l’umanità a misurare e comprendere il mondo.

“Il cinema ha la straordinaria capacità di farci dialogare con culture e realtà diverse” afferma Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo. “Con questa rassegna, vogliamo aprire una finestra sul cinema tedesco contemporaneo, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi con temi globali attraverso un linguaggio artistico di grande potenza espressiva. Abbiamo selezionato film che, da prospettive diverse, esplorano le sfide sempre attuali legate alla memoria storica, all’identità e al rapporto tra l’uomo e il mondo circostante. È un invito alla riflessione e al confronto interculturale, elementi che riteniamo fondamentali per un cineclub come intendiamo il nostro. Le dinamiche familiari, le sfide dell’identità di genere, il conformismo e la ribellione sono altri temi che emergono, riflettendo le complesse realtà sociali del nostro tempo.

Infine, affronteremo il rapporto tra tecnologia e umanità, un tema cruciale in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno ridefinendo le relazioni e i confini dell’essere umano.”

Un evento speciale fuori programma, in collaborazione con l’Associazione CORRENTE, si terrà il 7 novembre alle ore 20:30 presso l’Ex Cinema Edison (ingresso libero): la proiezione della versione restaurata del capolavoro di Ernst Lubitsch To Be or Not To Be (Vogliamo vivere!), una pellicola che resta un manifesto di ironia e intelligenza del cinema di tutti i tempi.