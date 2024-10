Comunicato Stampa Ausl Romagna – Forlì “NUOVO NUMERO TELEFONICO PER LA MEDICINA DI GRUPPO DI SANTA SOFIA”

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

COMUNICATO STAMPA

NUOVO NUMERO TELEFONICO PER LA MEDICINA DI GRUPPO DI SANTA SOFIA

Si informa che, da martedì 15 Ottobre sarà attivato il nuovo numero

telefonico, 0543/ 733880, per la Medicina di Gruppo di Santa Sofia, sita in

Via Nefetti n. 26.

Il servizio di segreteria delle dottoresse Valbonesi, Ridolfi e Olivetti

sarà attivo, telefonicamente, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8 e 30 alle 13 e

dalle 16 alle 18 e 30.

Si ricorda infine che l’accesso al pubblico del Servizio è consentito, dal

lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 18.