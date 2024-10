(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 COLOMBO (FDI): ZLS ATTO CONCRETO PER TESSUTO PRODUTTIVO STRATEGICO EMILIA ROMAGNA

“Con la firma da parte del Presidente del Consiglio del decreto che istituisce la Zona Logistica Semplificata in Emilia Romagna, rimasta ferma per anni a seguito dell’immobilismo della sinistra, si realizza un atto concreto a favore delle aziende e di tutto il tessuto produttivo della regione. La nuova ZLS permetterà alle imprese emiliano-romagnole di accedere a tutta una serie di semplificazioni amministrative e ad agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. La firma di oggi è la dimostrazione della particolare attenzione che il Governo rivolge alla nostra regione ritenuta strategica per l’economia dell’intera nazione”. Lo ha detto il deputato romagnolo di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.

