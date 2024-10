CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito al settentrione, più compatta al

Nord-Ovest ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio poche variazioni con

ancora cieli coperti su Piemonte e Valle d’Aosta. In serata e nottata

isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio

non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e velature in

transito. In serata e in nottata nuvolosità in aumento ma sempre con tempo

asciutto su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio

nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati, velature sulla

Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile

con molte velature in transito su tutte le regioni.

Temperature minime in diminuzione al centro-sud, in lieve rialzo al nord.

Massime stazionarie o in calo su tutta la penisola.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos