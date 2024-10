(ARC) Viabilit: Amirante, cavalcavia di Sistiana riaperto per Barcolana

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 L’assessore: l’opera realizzata da Fvg Strade consentir?

collegamento diretto con Trieste deviando il grande traffico dal

centro abitato

Pordenone, 11 ott – “La riapertura al traffico del cavalcavia

di Sistiana arriva in tempo con la due giorni della Barcolana di

Trieste. Il sovrappasso ? fondamentale per la viabilit? dell’area

in quanto consente il collegamento diretto attraverso la Statale

14 in direzione di Trieste evitando che i grandi flussi di

traffico attraversino il centro abitato di Sistiana. Ci? ? un

vantaggio, soprattutto in occasioni come quella di questo fine

settimana che vede la storica regata triestina che registra

un’elevata affluenza di visitatori con un forte incremento dei

volumi di traffico”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio, Cristina Amirante, intervenendo sulla riapertura del

cavalcavia di Sistiana, una struttura viaria che sovrappassa

l’autostrada A4 e che costituisce uno snodo importante per la

viabilit? in entrata e in uscita dal capoluogo giuliano. Il

sovrappasso viario sar? nuovamente percorribile da questa sera,

giusto in tempo per le giornate della Barcolana. Per un breve

periodo temporaneo, il viadotto sar? transitabile solo su una

corsia per senso di marcia e con il limite di velocit? di 30

chilometri orari. La struttura ? stata completamente rifatta

attraverso un intervento realizzato – negli ultimi sei mesi – da

Fvg Strade e finanziato dalla Regione per oltre due milioni di

euro.

“Alla societ? Fvg Strade – ha aggiunto l’assessore – vanno dunque

i complimenti per il lavoro svolto e per aver garantito la

riapertura alla vigilia dell’importante manifestazione triestina.

Serviranno ancora alcune limitate sospensioni della circolazione

al fine di poter eseguire gli ultimi lavori, ma si ? arrivati

alla fine di un importante opera che era attesa fin dal 2012”.

Anche il presidente di Fvg Strade, Simone Bortolotti, ha voluto

ringraziare lo staff della Divisione nuove opere della societ?

per la professionalit? e la disponibilit? dimostrate

nell’incessante lavoro che ha consentito la riapertura del

cavalcavia prima della Barcolana.

ARC/LIS/ma

112218 OTT 24