ZTL FASCIA VERDE, LEGA: “CITTADINI CALPESTATI E AUTO STORICHE IGNORATE: BENE FINALMENTE DELIBERA REGIONALE”

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 “Troppo vaghe e evasive le risposte dell’assessore all’ambiente Sabrina

Alfonsi, intervenuta oggi in Aula rispondendo all’interrogazione presentata

dalla Lega sulle limitazioni al traffico veicolare nella nuova fascia verde

e la circolazione veicoli di interesse storico e collezionistico.

Nonostante la delibera della giunta regionale per stabilire le proroghe

sulla Ztl fascia verde sia prevista per oggi, a cancellare alcuni

vergognosi aspetti voluti da Zingaretti, il Campidoglio continua a

mostrarsi fermo nelle inaccettabili posizioni sulle quali è trincerato”. Lo

dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega capitolina

Fabrizio Santori e il consigliere Maurizio Politi, a proposito della Ztl

fascia verde. “Nel tentativo di tenere in piedi la delibera capitolina del

2022, che ignora completamente, anzi calpesta, la volontà e le esigenze dei

cittadini, il sindaco Gualtieri lascia sospesa anche la sorte dei veicoli

di interesse storico e collezionistico, nonostante i vittoriosi ricorsi

delle associazioni già accolti dal Tar, e ignorando l’importanza del

settore e del suo indotto anche sul piano economico: attende ancora una

volta l’intervento dell’amministrazione regionale. Il Campidoglio nega il

referendum sulla fascia verde richiesto da associazioni e comitati, ignora

le petizioni: un comportamento inaccettabile, dettato un’ideologia

antidemocratica che respingiamo con forza. La delibera sulla Ztl fascia

verde deve essere cancellata. Il Pd del falso ambientalismo e delle

costrizioni, delle sanzioni, dei dati ignorati e dei divieti imposti per

fare cassa e utili sono a sconvolgere la vita di migliaia di persone, ne

prenda atto: o si faccia da parte”, concludono Santori e Politi.

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*