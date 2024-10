(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Ucraina. Pellegrino (FdI): da Italia impegno concreto anche per la sua ricostruzione

“Il governo Meloni è stato il primo ad organizzare una conferenza per parlare di ricostruzione, già nel 2023, e l’anno prossimo ospiterà in Italia la Ukraine Recovery Conference. Questo convegno, perciò, segue la linea già indicata dal nostro Presidente del Consiglio, e cioè che non bisogna aspettare la fine – più che auspicabile – dell’aggressione russa per parlare di ripristino delle strutture e dei servizi.

L’Italia ha già programmato degli interventi di ricostruzione, come il progetto della messa in sicurezza della Cattedrale di Odessa e la riattivazione delle centrali idroelettriche sul fiume Dnipro.

Continueremo, infine, il lavoro congiunto con gli altri membri del G7 per attuare la decisione presa al vertice in Puglia per mettere a disposizione circa 50 miliardi di dollari per finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell’anno.

L’impegno è costante e l’Italia continuerà a fare la sua parte in nome della libertà, della sovranità e del futuro del popolo Ucraino”.

Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, intervenendo al convegno tenuto su sua iniziativa al Senato dal titolo: “Verso la ricostruzione in Ucraina.

