(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA IL CONCORSO “TI SBULLU!” PROPOSTO DAL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO.

“Il bullismo ci riguarda da vicino perché condiziona la vita e lo sviluppo di migliaia di adolescenti”. Lo ha sostenuto il presidente Filippo Mancuso, a margine dell’approvazione del concorso ‘Ti Sbullu’ da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

“Per fronteggiarlo è necessario – ha proseguito – che i ragazzi vivano la loro socialità utilizzando le competenze e gli strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni impegnate a prevenire e combattere questo fenomeno”.

Il concorso denominato ‘Ti Sbullu!’ contro il fenomeno del bullismo, approvato su proposta del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, avv. Antonio Lomonaco, si prefigge di sensibilizzare, nello specifico, bambini e adolescenti, informandoli sulle conseguenze che possono riguardare la sfera delle loro relazioni, la loro emotività e i comportamenti sociali sia delle vittime che degli autori di atti di bullismo.

“Il Concorso – afferma Lomonaco – è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale e prevede la realizzazione di un video spot – coerente con il tema scelto – corredato da una breve descrizione. L’obiettivo è quello di comunicare attraverso le immagini, così realizzando un mezzo immediato di espressione, emozioni e sentimentisull’importanza del valore di ogni persona, delle relazioni con l’altro e del saperne riconoscere e valutare gli aspetti emotivo- affettivi, al fine di sollecitare gli adolescenti a riappropriarsi della bellezza del dialogo off line, della complicità di un sorriso, di un abbraccio, di una stretta di mano, di una pacca sulla spalla”.

Con la pubblicazione del concorso, gli studenti sono invitati a produrre un prodotto audiovisivo in armonia gli obiettivi indicati nel bando di concorso.

Le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro per l’acquisto di materiali o attrezzature didattiche.