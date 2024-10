CS – Sabato 12 ottobre camminata guidata lungo il tracciato dell’Alta Via della Baia del Sole

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Sabato 12 ottobre camminata guidata lungo il tracciato dell’Alta Via della Baia del Sole

Nell’ambito delle passeggiate storico-naturalistiche curate dal Prof. Bruno Schivo, sabato 12 ottobre si terrà una camminata guidata lungo l’incantevole tracciato dell’Alta Via della Baia del Sole.

La partenza è prevista per le ore 9.30 da Alassio, presso il Piazzale di Santa Croce, da dove inizierà la salita al Monte Bignone, che raggiunge i 520 metri di altitudine. Da lì, il percorso proseguirà verso la panoramica località alassina di Vegliasco. Intorno alle ore 13.00 è prevista una sosta al Santuario di Madonna della Guardia per un pranzo al sacco. Dopo il pranzo, alle ore 14.00, i partecipanti potranno visitare la chiesa del santuario prima di riprendere l’escursione. L’itinerario continuerà passando per la storica Torre Pisana, San Bernardo, Poggio Brea e Colla Micheri.

Questa splendida camminata tra storia e natura alla scoperta di luoghi ricchi di fascino e meravigliosi panorami si concluderà a Laigueglia, con arrivo previsto per le ore 17.00.

Il percorso si svolge quasi per intero su sentieri, per cui è indispensabile calzare scarpe adatte.

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio