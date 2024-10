Comune di Giussano / Comunicato stampa – Conferenze storiche

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Tre conferenze storiche per scoprire la Giussano del passato

Campagna di Russia, contrasto al vaiolo e vicende del Risorgimento: focus su eventi che videro protagonista anche la nostra città

Tre conferenze storiche per accendere i riflettori sul ruolo che la città di Giussano ebbe su fatti dell’Ottocento e del Novecento: il Comune di Giussano organizza tre serate per scoprire il ruolo che i nostri concittadini ebbero nel passato ed in particolare sulle vicende relative alla campagna di Russia, al contrasto al vaiolo e al Risorgimento.

“Tre momenti storici di rilevanza nazionale nei quali la città di Giussano, attraverso suoi concittadini, rivestì un ruolo fondamentale ma ancor oggi poco conosciuto al grande pubblico – afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – Nel volume ‘Giussano oggi’, pubblicato la scorsa primavera, avevamo posto in evidenza alcuni di questi aspetti che abbiamo deciso di declinare con maggior evidenza attraverso un ciclo di incontri dedicati. Sarà per tutti noi un’occasione per scoprire storie ed aneddoti della Giussano che fu, scoprendo con orgoglio ciò che seppero fare illustri nostri concittadini”.

Primo appuntamento in calendario previsto per martedì 29 ottobre: alle ore 21, in Sala Consiliare Aligi Sassu, l’esperto Danilo Dolcini approfondirà il tema “La Campagna di Russia, ieri e oggi. Storia e testimonianza di un sofferto sacrificio” a 82 anni dall’anniversario delle ritirate. Dolcini, ormai da anni, d’inverno come d’estate, vola frequentemente in Russia in mezzo a quei ragazzi che ancora, in tanti, in troppi, riposano sotto un metro di terra.

Martedì 12 novembre sarà lo storico locale Carlo Ballabio in veste di relatore alla serata dal titolo “Gli studi sul vaiolo di Sacco ed il contributo di Giussano alla messa a punto del vaccino”, svelando il ruolo che la nostra città ebbe nella pioneristica vaccinazione anti-vaiolosa. Il ruolo del medico varesino, scopritore del vaccino in grado di immunizzare dal contagio, si intrecciò con il nostro territorio che ebbe aspetti decisivi nella messa a punto del metodo vaccinale.

Martedì 26 novembre il terzo appuntamento sarà su “I giussanesi e la loro partecipazione alle vicende risorgimentali”: Carlo Ballabio svelerà le figure che, nei decenni dell’Ottocento, furono di strategica importanza nel processo storico di creazione di un sentimento di unità nazionale. In particolare, saranno ripercorse le vicende di volontari e soldati di leva che, ognuno con diverso destino, diedero il proprio decisivo contributo alla creazione della nostra patria.

Giussano, 10 Ottobre 2024