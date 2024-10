(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 TRAGEDIA VAJONT, SPAGNOLLI (AUT): PREVENZIONE E CURA DEL TERRITORIO TEMI ANCORA ATTUALI

“La tragedia del Vajont segnò una cesura. Si capì che non ci poteva essere una corsa alla crescita e allo sviluppo in assenza di studi, controlli e regole. Che pensare di piegare la natura a proprio piacimento avrebbe portato solo lutto e devastazione.”

Così in aula il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli, a 61 anni dalla tragedia del Vajont.

“Tante cose – ha aggiunto – sono cambiate da allora. Abbiamo le regole, sappiamo che la montagna va rispettata. Eppure a volte sembriamo dimenticarcene. Ce la prendiamo indistintamente con la burocrazia, senza distinguere tra quella che è effettivamente un impiccio e quella che è invece studio e controllo del territorio.

Quest’ultima dobbiamo custodirla gelosamente. Così come dobbiamo avere politiche di prevenzione e cura del territorio adeguate agli effetti del cambiamento climatico. Farlo sarebbe il modo migliore per dimostrare di non aver dimenticato quell’immane tragedia.”