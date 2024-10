(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Il Settimino di Ravel e altre musiche dell'impressionismo francese al

Palazzo Chigi di Ariccia per la Stagione Autunnale degli “Sfaccendati”*

Dopo l’*Ottetto* di Mendelssohn il *Settimino* di Ravel per la Stagione

Autunnale de *“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”*.

*Domenica 13 ottobre*, alle *ore 18:30*, nella Sala Maestra di Palazzo

Chigi, sarà di scena il *Settimino* formato da *Adriana Ferreira *flauto, *Aron

Chiesa *clarinetto, *Augusta Giraldi* arpa e dal *Quartetto

Guadagnini* (*Fabrizio

Zoffoli* e *Cristina Papini* violini, *Matteo Rocchi* viola, *Alessandra

Cefaliello* violoncello) che proporrà un programma di musiche francesi del

primo Novecento dalle suggestive sonorità che possiamo accostare alle

suggestioni pittoriche dell’impressionismo.

Di *Claude Debussy* verranno eseguite la trascrizione per *Settimino

*della *Rhapsodie

in si bemolle *per clarinetto e orchestra e la *Sonata in fa maggiore per

flauto, viola e arpa* a seguire il *Quintetto per flauto, arpa, violino,

viola e violoncello*, del 1927 – 28, di un compositore meno conosciuto che

convisse con due passioni quella per la musica e quella per il mare: il

bretone *Jean Cras *(1879 – 1932).

Nato e morto a Brest *Jean Cras, *ufficiale della Marina militare francese,

raggiunse il grado di contrammiraglio e ci ha lasciato molte composizioni

di musica da camera e sinfonica ed anche un’opera. Fu amico di Henri Duparc

e la figlia, Colette Cras pianista, per la quale scrisse il suo concerto

per piano e orchestra, si sposò con il compositore franco-polacco Alexandre

Tansman.

A conclusione del concerto verrà proposto *Introduction et Allegro* (noto

come *Settimino*) di *Maurice Ravel*, brano di grande raffinatezza

nell’utilizzare il timbro dei diversi strumenti che dalle affascinanti

atmosfere sognanti dell’introduzione passa all’allegro in cui l’arpa è

trattata come strumento solista.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono organizzati dalla Coop

Art di Roma con il patrocinio ed il sostegno del Ministero della Cultura,

della Regione Lazio e del Comune di Ariccia.