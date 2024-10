0910 crescita dati turismo gen set 2024

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Grandi risultati per il turismo spezzino: +16% di aumento delle notti trascorse alla Spezia da Gennaio a Settembre 2024

La Spezia, 9 ottobre 2024 – Cresce l’interesse dei turisti per La Spezia e le sue bellezze. I dati lo confermano, evidenziando un aumento del 16% delle notti trascorse nella nostra città e, di conseguenza, degli incassi derivanti dalle imposte di soggiorno, nel periodo da gennaio a settembre 2024, come confermano i dati dell’Ente.

In merito a questi risultati, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha commentato la notizia: