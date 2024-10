COVID, CONTE: BENE RICHIESTA CHIAREZZA, IO STESSO QUI PER QUESTO; MA ATTACCHI A SANITARI INACCETTABILI

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

“Esprimo solidarietà alla presidente Stellabotte per il dolore rappresentato relativamente ai propri cari deceduti per Covid, anche in rappresentanza degli altri associati del suo Comitato che stanno conducendo questa battaglia per l’accertamento e chiedono comprensibilmente delle risposte perché sia approfondito bene tutto quello che è accaduto”.

Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in replica alle dichiarazioni di Elisabetta Stellabotte del Comitato L’Altra verità. “Lascio alla presidente Stellabotte la responsabilità di alcune affermazioni del tutto opinabili come il fatto che sia responsabile la Chiesa. perché non mi sono chiare. Rispettando le sue opinioni non posso condividere quando ha affermato, in modo davvero inaccettabile, che i nostri sanitari erano a girare filmini e a ballare anziché impegnarsi a curare i pazienti. Ricordo che molti parenti, familiari di sanitari, potrebbero sedere al suo posto oggi del tutto legittimamente, con la stessa angoscia e con un dolore non meno profondo. Le ricordo che da quando è iniziato il Covid quasi mezzo milione di sanitari è stato contagiato e varie centinaia sono morti per curare – anche se non ci sono riusciti – anche i suoi familiari”.