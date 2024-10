(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

COLDIRETTI, PRESIDENTE ROCCA: IN 80 ANNI HA CAMBIATO

IL VOLTO DELL’AGRICOLTURA IN ITALIA, VALORIZZANDO IL PAESE

Roma, 8 ottobre 2024 – «La Coldiretti in 80 anni ha contribuito a cambiare il volto dell’agricoltura in Italia. La riforma promossa dal suo fondatore Paolo Bonomi, nel 1944, è ormai storia del nostro Paese. Attraverso essa sono state preservate la dignità e l’integrità dei coltivatori. Un percorso che, nel tempo, ha permesso di far apprezzare il “Made in Italy” in tutto il mondo. Difesa del territorio e del paesaggio, valorizzazione della qualità, innovazione tecnologica ma, soprattutto, attenzione all’aspetto umano, lotta al caporalato e sostegno alle donne, costituiscono la base del suo attuale agire. Valori e azioni che la Regione Lazio condivide e promuove ogni giorno. Come ha sottolineato il presidente Mattarella: “L’agricoltura è il futuro dell’umanità”. Buon anniversario Coldiretti!».