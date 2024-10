Festival delle Medical Humanities 2024: “Parola e Relazione”

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

narrazione

RELAZIONE

Alessandria

15-20 ottobre

in collaborazione con

con il contributo di

L’edizione 2024 esplora il tema “Parola e Relazione”,

concentrandosi sull’importanza dei linguaggi di espressione

utilizzati dalla comunità curante, dai pazienti, dai familiari e

dagli utenti dei servizi sanitari per rafforzare l’alleanza

terapeutica.

Sei giornate di incontri, laboratori e sessioni interattive, con

l’obiettivo di approfondire come la parola e la relazione

possano migliorare i percorsi di cura e favorire un dialogo

più efficace tra tutti gli attori coinvolti.

Alessandria

15-20 ottobre

programma

ottobre

Istituto Volta-ore 10.00

presentazione del libro con

l’autore Duccio Cavalieri

I MICROBI SALVERANNO IL

MONDO? PROTEGGERLI PER

SOPRAVVIVERE

Salone di Rappresentanza AOUAL

ore 16.00

presentazione del libro con

l’autore Paolo Trenta

LA POSTURA NARRATIVA.

I MODI DI ESSERE DELLA CURA

16-17

ottobre

EVENTO ONLINE

NARRAZIONE E RELAZIONE

WEBINAR 14.30 | 16.30

SU PIATTAFORMA TEAMS

Narrazione e relazione si

intrecciano quando l’arte del

raccontare incontra l’arte del

curare: ascoltare le storie di chi

vive la malattia e vedere le

emozioni che emergono,

significa costruire un ponte tra

linguaggi diversi, capaci di

trasformare la cura in

un’esperienza condivisa e

umana.

ottobre

Biblioteca Biomedica – ore 10.00

Incontro in collaborazione

con Accademia del Paziente

Esperto EUPATI

DIVENTA CITTADINO

ESPERTO DI SALUTE!

Corridoio centrale Presidio Civile

AOU AL

ore 16.00

inaugurazione della mostra

NON CHIAMATEMI MORBO

STORIE DI RESISTENZA AL

PARKINSON

Salone di Rappresentanza

AOUAL – ore 17.00

presentazione del libro con

l’autore Sandro Spinsanti

LA RESPONSABILITÀ DELLA

CURA. OLTRE L’ORIZZONTE

DELLE PRESTAZIONI

SANITARIE

ottobre

Bocciofilo Alessandrino

ore 10.00

guidati dal maestro

Maurizio Guasco

LABORATORIO DI

DANZATERAPIA

ottobre

sede Associazione IdeAle2050

15.30-18.00

in collaborazione con

Inchiostro Festival

“SCRIVERE CON CURA”

WORKSHOP DI CALLIGRAFIA

CON PIGER

Biblioteca Civica di Alessandria

ore 16.00

sotto l’esperta direzione di

Maura Como

SESSIONE DI YOGA DELLA

RISATA

Sale d’Arte di Alessandria

ore 18.00

visita alla mostra di

VITTORE FOSSATI

LA CULTURA DELLA

DONAZIONE

Alessandria

15-20 ottobre

presentazione del libro con

l’autore Duccio Cavalieri

15 ottobre

ore 10.00

Istituto Volta – Alessandria

I MICROBI SALVERANNO 10:00 Saluti

Maria Elena Dealessi, Dirigente Scolastico A. Volta

IL MONDO?

10:10 Introduzione

a cura di Alessio Pini Prato, Direttore SC Chirurgia

PROTEGGERLI PER

Pediatrica AOUAL e Andrea Rocchetti, Direttore SC

Microbiologia e Virologia

SOPRAVVIVERE

10:30 Presentazione del libro

a cura di Duccio Cavalieri, Professore Ordinario

Università degli Studi di Firenze.

11:30 Domande e dibattito

Alessandria

15-20 ottobre

presentazione del libro con

l’autore Paolo Trenta

LA POSTURA

NARRATIVA.

I MODI DI ESSERE

DELLA CURA

15 ottobre

ore 16.00

Salone di Rappresentanza

AOUAL – Via Venezia, 16 Alessandria