CITTADINANZA, RANCAN (LEGA): “DIBATTITO CHE RIGUARDA IL PARLAMENTO, NOI CI CONCENTRIAMO SU SANITA’, INFRASTRUTTURE E SOSTEGNO DEI PIU’ FRAGILI”

CONCENTRIAMO SU SANITA', INFRASTRUTTURE E SOSTEGNO DEI PIU' FRAGILI"

BOLOGNA, 7 OTT – “Partendo dal presupposto che la posizione della Lega su

temi come l’immigrazione e lo ius scholae è ormai ben chiara e consolidata,

mi preme sottolineare come il tema della cittadinanza sia una questione di

competenza del Parlamento, non della Regione. Noi, come Lega regionale in

questa campagna elettorale preferiamo concentrarci su ciò che possiamo fare

per migliorare concretamente la vita dei cittadini: dal potenziamento della

sanità al miglioramento delle infrastrutture territoriali, dal sostegno

alla montagna fino all’aiuto delle persone più fragili”: così il capogruppo

in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, che poi conclude:

“Credo sia importante non farsi distrarre da dibattiti su cui non abbiamo

competenza diretta. Il nostro impegno è lavorare su temi che toccano da

vicino la quotidianità dei cittadini e dare risposte concrete”.

