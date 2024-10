SPETTACOLO DI FLAMENCO AL GIACOMETTI CON LA PAERTECIPAZIONE DI JOSE’ GRECO

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

CHIESA DI SANTA CROCE, GIUNGIAMO AL QUINTO CONCERTO DEL NOSTRO FESTIVAL.*

*COME TRADIZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI DANZA DI ROBERTA

BORELLO,DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON DI ALESSANDRIA E ASSOCIAZIONE

KARKADE’, PROPONIAMO LO SPETTACOLO*

*Tra Classico e Flamenco*

* A CURA DI *

JUAN LORENZO – Flamenco Libre Y JOSE GRECO

-ESPANA

SABATO 26 OTTOBRE ALLE ORE 21 PRESSO IL TEATRO GIACOMETTI DI NOVI LIGURE

L’evento, che gode del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della

Provincia di Alessandria e del Comune di Novi Ligure, si terrà *presso il

Teatro Giacometti, a Novi Ligure*. A cura delle Associazioni Novi Musica e

Cultura e Karkade’, in collaborazione con il Centro Danza di Roberta

Borello e l’Associazione Parkinson di Alessandria, “Gli amici di Lucia”

Il concerto ha l’obiettivo di sostenere infatti l’Associazione, per una

importante operazione informativa e di prevenzione sul territorio novese,

visto l’aumento della patologia anche in soggetti giovani

*E’ previsto un contributo di ingresso di € 15.00*

*Riduzione per i soci e i ragazzi fino a 12 anni € 10,00*

*L’incasso della serata, detratte le spese vive, sarà interamente devoluto

all’Associazione “Gli amici di Lucia”.*

Una serata dedicata alla Cultura e al Sociale

*Si accede al concerto previa prenotazione che sarà convalidata al momento

del versamento del contributo*

*Per info e richiesta prenotazione scrivere all’indirizzo mail*

*I posti numerati saranno assegnati successivamente al versamento

dell’offerta, previa prenotazione, fino all’esaurimento dei posti

disponibili. E’ prevista la prelazione dei posti per gli iscritti

all’Associazione Novi Musica e Cultura*

ED ECCO LE INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO

*Tra Classico e Flamenco*

*Juan Lorenzo*

*guitarra flamenca*

*Fedrico Pietroni*

*guitarra flamenca y Cajon*

*Roberto Margaritella*

* Chitarra Classica/Flamenca*

*Anna Sinel*

* Baile y Castanuelas*

Con la Partecipazione

*Jose Greco*

*Baile*

ESPANA TRA CLASSICO E FLAMENCO

Il programma inizia con una parte dedicata alla chitarra flamenca da

concerto, che ricorda lo stile di Nino Ricardo, massimo esponente

sevillano, per poi concentrarsi sul “baile” in un crescendo forte e

dinamico.

Lo spettacolo si alterna con una prima parte dedicata all’arte classica

spagnola ed al folklore, una seconda parte invece interamente flamenca con

la presenza del M°Jose Greco. In ogni città della regione Andalusia della

Spagna, esistono differenti tradizioni ed usanze, pertanto varie forme

cosidette aflamencate e di Flamenco caratteristiche.

Lo stile di Sevilla tra il mondo classico spagnolo e il flamenco e in

particolare quello de Triana il suo quartiere storico più rappresentativo

ha radici antiche ed è uno dei più ricchi ed affascinanti.. In conclusione

avremo il “Fin de Fiesta”, che è la parte più ritmica ed energica dello

spettacolo, in cui l’improvvisazione ed il divertimento si fondono in un

finale travolgente ed appassionato. .

* I PROTAGONISTI*

*Federico Pietroni **Si diploma in chitarra classica con massimo dei voti

e successivamente si dedica alla chitarra flamenca studiando principalmente

con Oscar Herrero, Jose Luis Postigo e Manuel Granados. Notevole è anche

il talento per le percussioni,in particolare per il cajon strumento ormai

entrato a far parte della musica flamenca a pieno titolo. Ha lavorato con

molti artisti sia del panorama classico che flamenco in italia e in

spagna in diverse produzioni. Ha al suo attivo vari cd e video*

*musicali. come chitarrista e percussionista*.

*Roberto Margaritella **Si diploma in chitarra classica e Flamenca con

massimo dei voti e successivamente si dedica alla chitarra flamenca

studiando principalmente con Oscar Herrero, Juan Lorenzo, e Manuel

Granados. Ha lavorato con molti artisti sia del panorama classico che

flamenco in Italia e in Europa. Ha al suo attivo vari cd e video musicali.

come chitarrista classico e flamenco*

*Anna Sinel * Ha studiato a Sevilla e Madrid sotto la guida de Manolo

Marin, La Tona, Mario Maya,ecc… Attualmente collabora con varie

compagnie”. Si anche nell’Attività didattica fondando la propria scuola de

baile flamenco in centro Italia Preziosa è la sua collaborazione in

numerosi cd di artisti del panorama flamenco. Le sue esibizioni principali

sono in Italia e Spagna Sud America Svizzera. Francia.

*JUAN LORENZO*

Di origine spagnola, si specializza nella chitarra flamenca principalmente

a Sevilla e Madrid con vari maestri. Di rilievo per i suoi studi e

l’incontro con P.De Lucia,Mario Escudero, e Victor Monje (Serranito).

Accompagna numerosi esponenti nel mondo flamenco lavorando con personaggi

come: i cantaor Jose De La Tomasa, Carmen Sanchez, Felix de Lola i

ballerini “el Junco”, José Greco, Joaquin Grillo,Juan Ortega, Joaquin Ruiz,

Maite Piqueras, Antonio Marquez, Manolo Marin, El Choro, chitarristi Jose

Luis Postigo, Serranito, Miguel Rivera, Juan Maria Real, Oscar Herrero.

Inoltre ha collaborato anche con Al Di Meola, Pino Daniele, Andrea Bocelli,

Manitas De Plata, Gipsy King e Jethro Tull. Docente al Santa Cecilia di

Roma. Ha al suo attivo una ventina di pubblicazioni per importanti case

editrici e discografiche.

*JOSE GRECO*

Figlio d’arte (del grande Josè Greco, ambasciatore della danza spagnola nel

mondo), non ha bisogno di presentazioni, è certamente riconosciuto come uno

dei più grandi ballerini di flamenco al mondo. Inizia i suoi studi di danza

con il Real Ballet Nacional de Espana.

Si esibisce in tutti i migliori teatri con le più grandi compagnie

collaborando in particolare con la sorella, Lola Greco, la più famosa

ballerina di danza spagnola.

*PROGRAMMA*

*Introduzione Musicale*

*Sevillana*

*Asturias, Recuerdos de Alhambra*

*Zapateado*

*Fandango De Huelva*

*Siguiriyas*

*Malaguena*

*Fin de fiesta por buleria*

*PROGRAMMA*

*FLAMENCO LIBRE COMPANY*

L’arte flamenca, le cui radici si incontrano nella Spagna del secolo XVI,

si sviluppa come espressione primitiva, tramandata a voce dal popolo

gitano, le cui origini sono tuttora sconosciute. Questo popolo nomade

comunque non è il solo rappresentante di tale arte, poiché essa include

diverse culture. Possiamo affermare almeno ben altre due tipologie oltre a

quella arabo – Andalusa: la latino – americana, e quella mediterranea. Lo

scambio culturale che è avvenuto tra i diversi popoli di queste etnie ha

favorito la nascita di un’arte completa,

ricca ed affascinante.

“*Flamenco Libre Company*” nasce nel 1996, fondata da Juan Lorenzo, e si

esibisce nei maggiori festival e teatri internazionali. Tale compagnia

rappresenta il desiderio di eliminare qualsiasi frontiera, limite, divario,

proprio come è successo per le culture sopra citate che animano il

flamenco. La crescita ha bisogno di tutte le forme, dal flamenco antico, al

moderno, dal mondo arabo a quello Andaluso, dal sud americano al

mediterraneo, poiché tutte le autentiche espressioni costituiscono sempre

più il miglioramento culturale artistico del mondo flamenco.

*COLLABORAZIONI IMPORTANTI*

· Manolo MARIN

· Josè GRECO

· Antonio MARQUEZ

· Oscar HERRERO

· Antonio CASTRO

· EL JUNCO

· Josè Luis POSTIGO

· Fundacion Cristina HEEREN de Sevilla

· Antonio MOLINA (El Choro)

· Serranito

· Segundo Falcon

· Manolo Franco