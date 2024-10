(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 Rai. Montaruli-Filini (FdI): Auguri a Servizio pubblico, pronta ad affrontare nuove sfide

“La celebrazione dei cento anni della nascita del Servizio pubblico radiotelevisivo è l’occasione per rivolgere un augurio e un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso alla Rai di raggiungere questo importante traguardo. Un particolare pensiero va alla nuova Rai perché raccolga non soltanto il testimone, ma anche le sfide che l’Azienda insieme all’Italia ha dinanzi a sé. Il tutto nella certezza della solidità e dell’esperienza maturata nel settore dell’informazione oltre che dell’intrattenimento. E se le coincidenze non avvengono mai per caso, abbiamo il dovere di far in modo che questo momento sia anche l’occasione per raggiungere un pieno pluralismo, che è un valore fondamentale e che è il senso stesso dell’esistenza della Rai ed a cui la Commissione di Vigilanza dedicherà particolare attenzione”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, e Francesco Filini, capogruppo in Commissione di Vigilanza.

